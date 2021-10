Il n’en restait que trois : Titane de Julia Ducornau, Palme d'or du dernier festival de Cannes, L’Evenement d’Aurey Diwan, Lion d'Or à Venise qui sortira en salle le 24 novembre, et, enfin, Bac Nord, le film polémique de Cédric Jimenez aux deux millions de spectateurs. Lequel allait représenter la France dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger ? C’est finalement Titane qui a été choisi par une commission, composée de Julie Delpy, Florent Zeller, Iris Knobloch, Alain Goldman, Emilie Georges, Grégory Chambet, Thierry Frémaux, Serge Toubiana et Elisabeth Tanner. « Le choix du panache », pourrait-on dire.

« Nous sommes très fiers que Titane, film particulièrement exceptionnel, puisse porter les couleurs de la France dans la compétition pour l’Oscar du long métrage international » s’est réjoui Dominique Boutonnat, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. A noter que le film n’est pas encore assuré d’être dans la short-list des prétendants à l’Oscar du meilleur film étranger.