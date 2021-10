Après avoir ressuscité la Suicide Squad pour DC Comics et Warner, le réalisateur James Gunn revient chez Marvel et Disney pour clore sa trilogie Les Gardiens de la galaxie. Si l’intrigue de ce troisième film reste secrète, le tournage, lui, doit commencer en novembre et le casting commence à se devoiler.

Le site américain Deadlinea ainsi annoncé que l’acteur Will Poulter, vu dans Le Labyrinthe ou The Underground Railroad, a été casté dans le rôle d’Adam Warlock. Une information confirmée par James Gunn lui-même sur les réseaux sociaux.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…



Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E