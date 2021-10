Quand Alain Chabat a prêté sa voix à Shrek, il ne se doutait pas qu’il allait en prendre pour vingt ans ! C’est pour souffler les vingt bougies de l’ogre vert que le comédien et réalisateur est venu présenter le premier volet de la saga au Festival Lumière.

« Je pensais alors qu’il s’agissait d’un petit film indépendant, a-t-il expliqué avec humour sur la scène de la Halle Tony Garnier. J’ai eu du flair ! ». Devant un public aussi nombreux qu’enthousiaste, Pierre Lescure et Alain Chabat ont reçu un tonnerre d’applaudissements avant de lancer la projection.

Fan d’animation

Plus tard, en coulisses, Alain Chabat est revenu sur sa belle expérience de doublage pour 20 Minutes. « Cela m’a permis de rencontrer Mike Myers, la voix américaine de Shrek et Eddie Murphy, et ça c’était magique », se souvient-il. Il ne revoit pourtant jamais les films pour lesquels il a gardé une grande tendresse. « Etre ici m’a donné une comme une soudaine envie de revoir le deuxième volet que j’adore, » confie-t-il.

L’animation a toujours autant d’importance pour Alain Chabat qu’on a vu récemment duc d’Aquitaine pour Kaamelott, premier volet. « L’animation m’a offert les premiers émois de spectateurs, avoue-t-il. Les Disney ont eu une grande importance dans ma cinéphilie et les dessins animés aussi. Je vais d’ailleurs me lancer dans une aventure animée avec une série inspirée d'Astérix que je réalise pour Netflix. » La boucle est bouclée puisque Alain Chabat a concrétisé un rêve d’enfants en se lançant lui-même dans le dessin animé après s’être plongé dans l’univers du petit Gaulois pour Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre.

