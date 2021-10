Alors qu’ils attendent de revoir les Shelby depuis maintenant plus de deux ans, les fans de Peaky Blinders reçoivent de bonnes nouvelles qui devraient leur permettre d’attendre un peu plus sereinement la suite de la série. Cette semaine, le créateur de la série Steven Knight a d’abord indiqué que le tournage de la sixième saison était terminé et qu’elle devrait débarquer sur les écrans au printemps, rapporte Variety.

Et après ? La série s’arrêtera en tant que telle. Toutefois, elle s’offrira une fin digne de ce nom grâce à un long-métrage. « Je vais écrire le film qui se déroulera et qui sera tourné à Birmingham. Et sera en quelque sorte la fin de l’aventure pour Peaky Blinders telle que nous la connaissons », a annoncé Steven Knight lors du BFI London Film Festival. La production de ce volet ultime démarrera en 2023.

Une déclinaison de l’univers Peaky Blinders ?

Si quelques larmes couleront peut-être sur les joues des fidèles de Tommy Shelby à la fin de la sixième saison, une note d’espoir supplémentaire pourrait bien se faire entendre dans les années à venir. Le réalisateur a en effet évoqué la possibilité de lancer des séries liées à l’univers de Peaky Blinders, tout en évitant de prononcer le mot « spin-off » qu’il n’affectionne pas particulièrement.

Cependant, si jamais Peaky Blinders accouchait de séries dérivées, Steven Knight ne serait pas nécessairement derrière la caméra puisqu’il indique à Variety qu’il n’aurait pas de mal à « passer le relais ».