Consécration pour Daniel Craig. Au cinéma pour la toute dernière fois dans la peau de James Bond, l’acteur sera mis à l’honneur mercredi et recevra son étoile sur le fameux Walf of Fame d’Hollywood, rapporte Variety. Un événement qui coïncide avec la sortie de No Time To Die en France, deux jours avant sa sortie aux Etats-Unis.

Il sera le 5e James Bond à recevoir cette récompense, après David Niven, Barry Nelson, Pierce Brosnan et Roger Moore. C’est d’ailleurs juste à côté de ce dernier que sera installée l’étoile de Daniel Craig.

« Daniel Craig est une icône culturelle britannique, tout comme James Bond, l’homme qu’il a incarné dans cinq films 007 », a expliqué la responsable du Walk of Fame Ana Martinez dans un communiqué relayé par Variety. Rami Malek, le nouveau méchant dans ce dernier volet de 007 avec l’acteur britannique, sera présent et prendra la parole lors de cette cérémonie.