Qui sera le prochain James Bond ? Le film Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga n’est pas encore sur les écrans que les fans spéculent déjà sur son identité. A peine Daniel Craig avait-il annoncé qu’il quittait les services secrets de Sa Majesté que les rumeurs ont commencé à circuler.

La production en a démenti certaines tout en maintenant le silence radio sur d’autres. 20 Minutes fait le tour des possibilités en attendant l’officialisation qui ne surviendra pas recruter avant l’année prochaine.

Le sexe de Bond

L’idée de faire de James Bond une femme a longtemps couru. La productrice Barbara Broccoli l’a écrasée sous son talon « James Bond est un personnage masculin » a-t-elle assuré. Une bonne partie de la population se retrouve donc, de fait, éliminée.

La couleur de Bond

Et si James Bond était incarné par un acteur noir ? Le nom d’Idris Elba a été beaucoup prononcé et on voyait bien le comédien charismatique en smoking. Même George Clooney l’imaginait dans le rôle. Idris Elba, notamment refroidi par les réactions racistes sur les réseaux sociaux, a tordu le cou à la rumeur.

Bond entre Mad Max et Venom

Et c’est là que Tom Hardy entre en scène. Il est anglais. Il a de la poigne et du charme ce qu’il a prouvé dans les rôles de Mad Max et Venom. L’ancien James Bond Pierce Brosnan l’a même adoubé. Mais Tommy n’a pas encore dit oui ! Si seulement il pouvait convaincre son ami Christopher Nolan de le diriger, ce serait top.

Des outsiders qui voudraient bien

Henry Cavill se voit déjà en haut de l’affiche en 007 mais l’ex-Superman n’a pas reçu de confirmation. Joe Cole de la série Peaky Blinders s’est aussi porté volontaire avant de déclarer que Lucian Msamati, son partenaire de la série Gangs of London, ferait un meilleur Bond que lui.

Le petit nouveau

Un nouveau venu commence à faire son petit chemin dans l’esprit des fans. Regé-Jean Page est beau comme un dieu et il a fait craquer les amoureux de la série La Chronique des Bridgerton. On annonce aussi qu’il va jouer Le Saint, un personnage popularisé par Roger Moore qui fut aussi 007. Peut-être faut-il y voir un signe.

Et si c’était vous, qui lisez ces lignes et répétez « Bond, James Bond » devant votre miroir depuis des mois, qui étiez choisi pour remplacer Daniel Craig ? Les candidatures seront bientôt ouvertes et les paris aussi !