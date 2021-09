Public et critiques conquis, réservations records… Le dernier volet des aventures de James Bond, Mourir peut attendre, démarre sur les chapeaux pour sa sortie dans les salles jeudi au Royaume Uni. Outre-manche, ce film très attendu, dont la sortie a été repoussée de dix-huit mois en raison de la pandémie, est un coup de pouce bienvenu pour les cinémas, durement touché par les confinements successifs.

La chaîne de cinémas Odeon a indiqué avoir vendu plus de 175.000 billets pour le film dans les deux semaines qui ont suivi leur mise en vente. De leur côté les cinémas Vue ont vendu plus de 270.000 billets avant la sortie et s’attendent à ce que le film, le 25e James Bond et cinquième et dernier avec Daniel Craig dans la peau de 007, soit le plus grand succès au Royaume-Uni et en Irlande depuis Star Wars : L’Ascension de Skywalker, en décembre 2019.

« La popularité durable de l’espion préféré de tous »

Odeon a indiqué qu’environ 40 % des billets sont achetés par des clients qui retournent au cinéma pour la première fois depuis la pandémie, avec plus d’un tiers acheté par des cinéphiles de plus de 46 ans, « montrant la popularité durable de l’espion préféré de tous. »

Outre ce succès commercial, Mourir peut attendre a accumulé les critiques élogieuses depuis l’avant-première du film mardi au Royal Albert Hall à Londres.

Un « portrait émouvant d’un héros vieillissant face à son obsolescence »

« C’est mieux que bien. C’est magnifique », s’est enthousiasmé le critique cinéma du Times saluant le « portrait émouvant d’un héros vieillissant face à son obsolescence ».

Cet opus montre que la « franchise 007 est toujours capable de surprendre les fans », a souligné le quotidien The Guardian.

Le tabloïd The Sun salue des cascades « tout simplement spectaculaires, en particulier une scène impliquant une moto en Italie que vous regarderez en vous couvrant les yeux, grisés par la peur » .

Dans le film, le personnage inventé par l’écrivain Ian Fleming est tiré de sa retraite pour affronter ses meilleurs ennemis : Blofeld, l’organisation Spectre et surtout le redoutable Safin (Rami Malek).

Confronté à ses failles intimes, le plus célèbre agent au service de Sa Majesté a la délicate mission de sauver à la fois le monde et les siens. Le film sort le 6 octobre en France.