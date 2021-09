Un projet adoubé par la star québécoise ! Sony​ Music Entertainment (SME), en partenariat avec SME Canada et Vermilion Films, a annoncé aujourd’hui le début de la production d’un long métrage documentaire sur la vie de Céline Dion. « Céline Dion est l’une des artistes les plus convoitées de tous les temps. Nous sommes honorés de collaborer avec elle pour produire ce documentaire très attendu », a déclaré Tom Mackay, président, contenu premium, Sony Music Entertainment, dans un communiqué de presse.

Si le projet n’a pas encore de titre, on sait déjà qu’il sera réalisé par la cinéaste Irene Taylor, réputée pour ses documentaires qui plongent dans l’expérience humaine, et nommée aux Oscars en 2009 pour The Final Inch, un documentaire court sur l’extinction de la polio.

« Une partie de moi qu’ils n’ont pas vue auparavant »

Conçu avec l’entière participation et le soutien de Céline Dion, ce film retracera le parcours de la superstar canadienne, qui a vendu plus de 250 millions d’albums au cours de ses 40 ans de carrière. « J’ai toujours été un livre ouvert avec mes fans, et avec sa sensibilité et sa créativité réfléchie, je pense qu’Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu’ils n’ont pas vue auparavant… Je sais qu’elle racontera mon histoire de la manière la plus honnête et la plus authentique qui soit », explique Céline Dion.

« Entreprendre ce voyage avec une artiste légendaire telle que Céline Dion est une opportunité extraordinaire pour moi en tant que cinéaste. Le fait de pouvoir examiner sa vie et sa carrière inimitable me permettra de créer un portrait multidimensionnel d’une superstar mondiale emblématique, que j’ai hâte de partager avec le monde entier », indique de son côté, Irene Taylor.