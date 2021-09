Pour Daniel Craig, l’aventure James Bond c’est (presque) fini. Et en attendant de savoir qui prendra la relève du rôle de 007 après Mourir peut attendre, 20 Minutes vous propose de désigner non pas « le meilleur » ou « le plus emblématique » de l’histoire de la saga, mais celui qui correspond le mieux à l’image que vous vous faites de l’agent secret de Sa Majesté.

Si le monde entier s’écharpe généralement pour savoir qui, du dandy Sean Connery ou du glamour Roger Moore correspondait le mieux au rôle, votre choix peut aussi se porter sur d’autres noms. Timothy Dalton ou Pierce Brosnan, mais aussi Daniel Craig, bien sûr, ou George Lazenby, qui n’a joué que dans un seul James Bond, Au service secret de Sa Majesté en 1969, mais que le producteur qui a lancé la saga, Albert Broccoli, considérait comme le plus prometteur dans le role. Ou David Niven, qui jouait un 007 vieillissant dans une parodie de Casino Royal en 1967 et que Ian Fleming estimait être l’acteur idéal pour interpréter son personnage. Voire Barry Nelson, le tout premier à incarner 007 dans un téléfilm de 1954.

Alors, ce personnage mystérieux, sensuel et macho, qui se régale de vodka-martini et de pin-up sorties de l’eau… sous les traits de quel acteur l’identifiez-vous le mieux ? Et surtout… n’oubliez pas de nous dire pourquoi !