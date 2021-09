« De la peinture animée » : c’est ainsi que Florence Miailhe définit La Traversée. Ce film, récompensé au Festival d'Annecy, émerveille par son parti pris esthétique comme par les émotions qui s’en dégagent. La fuite d’une sœur et d’un frère chassés de chez eux et séparés de leur famille par un pouvoir totalitaire devient un poème filmé devant la caméra de l’artiste.

« L’histoire que je raconte est intemporelle, explique la cinéaste à 20 Minutes. Les épreuves et les rencontres que vivent mes héros pourraient se passer n’importe où et n’importe quand. » Le spectateur prend fait et cause pour ces adolescents débrouillards et solidaires qui en voient de toutes les couleurs au fil de leur périple.

Une incroyable force vitale

Vendus à un couple aisé, persécutés par des soldats, recueillis par un cirque ou enfermés dans un camp, les jeunes héros font montre d’une incroyable force vitale qu’une animation aussi fluide que chatoyante traduit parfaitement. « Les animateurs peignaient directement sur des plaques de verre, précise Florence Miailhe. C’est un procédé très risqué car il est facile de rater et d’avoir à tout recommencer. » La réalisatrice, multirécompensée pour ses courts-métrages, a mis plus de dix ans pour achever ce « long ».

Florence Miailhe faisait de nombreux allers-retours entre la France, l’Allemagne et la République tchèque où, coproduction oblige, les scènes de La Traversée étaient réalisées. « J'étais parfois un peu frustrée de ne pas pouvoir manier le pinceau moi-même, reconnaît-elle. On peut être tenté de se dire qu’il serait plus rapide de faire les choses toute seule plutôt que les expliquer à une équipe, mais c’est un leurre car le travail collectif est capital sur un projet de cette ampleur. » Quatorze animatrices et un animateur ont travaillé sous la direction de la cinéaste pendant trois ans.

Une affaire de transmission

L’illusion du mouvement est parfaite et les émotions affleurent de chaque plan d’un conte à l’ahurissante beauté formelle. Florence Miailhe a aussi puisé son inspiration dans les merveilleux croquis que dessinait sa mère et qu’elle a conservés. Ils servent de base pour ce que dessine l’héroïne qui recueille ses impressions au crayon noir dans un carnet. « L’art aide à supporter les épreuves de la vie comme à transmettre ce qu’on a vécu », déclare la cinéaste. La Traversée, fable universelle, démontre la pertinence de ce point de vue.