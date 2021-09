Camille Cottin en couple avec Matt Damon ? C’est en tout cas ce qui lui arrive dans Stillwater de Tom McCarthy, où elle incarne une mère célibataire qui aide cet Américain déboussolé à comprendre comment sa fille a pu être incarcérée pour meurtre à Marseille et tenter de prouver son innocence.

On a vus les deux acteurs ensemble, monter les marches du Festival de Cannes en juillet dernier, preuve que Camille Cottiin a parcouru un sacré chemin depuis qu’elle a créé les sketches Connassesur Canal+ au début des années 2010. Son personnage d’agente lesbienne dans la série Dix pour cent l’a fait connaître par un public international. « C’est David Foenkinos, qui était alors agent de casting, qui m’a recommandée à Tom McCarthy pour Stillwater », confie-t-elle à 20 Minutes. Le coréalisateur des Fantasmes et de Jalouse avait tout de suite pensé à la comédienne quadragénaire pour jouer cette femme lumineuse qui élève sa fille seule.

Une relation progressive

« Mon personnage est une femme forte et courageuse dont la courtoisie constante est une façon de résister à un monde cruel, explique Camille Cottin. Elle a foi en l’espèce humaine. » Cette héroïne du quotidien s’attache à un papa bourru qui n’accepte pas que sa fille (Abigail Breslin à fleur de peau) puisse passer neuf ans derrière les barreaux pour avoir assassiné une camarade de fac. « Elle le sent tellement perdu face à une ville, une langue et une civilisation qui lui sont étrangères qu’elle le prend sous son aile au risque d’y laisser des plumes », raconte la comédienne.

Si ses rapports avec Matt Damon tournent à la romance dans le film, il n’en a pas été de même dans la vraie vie où leur relation s’est développée sur la base d’un respect professionnel réciproque. « Matt est un acteur très investi et je m’en suis rendu compte dès la semaine de répétitions que nous avons effectuée à Marseille avant le tournage, se souvient-elle. Très vite, j’ai oublié que j’étais face à Matt Damon pour ne plus voir que l’homme qu’il incarne. » Leurs tête à tête apportent des moments de tendresse dans une intrigue rude. Le fait qu’ils aient tourné dans l’ordre chronologique de l’histoire les a aidés à se connaître au même rythme que leurs personnages.

Avec Stillwater, la carrière hollywoodienne de Camille Cottin est lancée. Et ce n'est qu'un début : on la verra bientôt dans House of Gucci de Ridley Scott entre Lady Gaga et Adam Driver.