C’est l’un des retours les plus attendus et les plus craints par les fans. La franchise Matrix revient le 15 décembre prochain sur grand écran avec un quatrième film, à la fois suite et reboot, difficile d’en savoir plus pour l’instant, à part ce titre évocateur : Matrix Resurrections. Et maintenant une bande-annonce, mise en ligne jeudi par Warner. Près de 20 ans après la trilogie originale, Keanu Reeves reprend le rôle de Neo, mais avec le look de John Wick, qui ne se rappelle plus qu’il a été l’Elu. Il confie « ses rêves au-delà des rêves » à son psy, interprété par Neil Patrick Harris, puis rentre chez lui prendre sa petite pilule bleue.

La longue bande-annonce (3minutes !) le voit rencontrer Trinity, toujours jouée Carrie-Anne Moss, s’entraîner avec un nouveau Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II), et, bien sûr, se battre au coeur de nombreuses scènes d’action impressionnantes. Pourtant, le film semble très différent des précédents, avec une approche et une esthétique plus proche de la série que les Wachowski ont réalisé pour Netflix : Sense 8​. A noter que comme pour la saison 2 de cette dernière, Lana Wachowski réalisé seule Matrix 4.