A 25 printemps, Timothée Chalamet confirme qu’il est bien la superstar du moment grâce à son interprétation dans Dune de Denis Villeneuve. Vous l’aviez sans doute remarqué dans Interstellar, Call Me by Your Name, Un jour de pluie à New York ou Les Filles du Dr March… L’acteur franco-américain voit sa carrière prendre plus d’ampleur encore avec le rôle de Paul Atreides, un tout jeune homme qui va connaître un destin unique.

« Denis Villeneuve a insisté sur l’humanité de ce jeune homme embarqué sur la fusée du destin, précise l’acteur à 20 Minutes. L’évolution du personnage me semble être aussi intéressante pour les lecteurs des livres qui savent ce qu’il va devenir que pour ceux qui ne connaissent pas son histoire. » Fan des romans, Thimothée Chalamet s’est en effet laissé guider par les textes qu’il considérait « comme une Bible », tant l’auteur Frank Herbert a détaillé chaque aspect de son récit. « J’ai essayé aussi de voir toutes les versions existantes de Dune, non seulement celle de David Lynch, mais aussi celles qui ont été faites sur d’autres supports comme le jeu vidéo, commente l’acteur. Je ne souhaitais pas les copier, juste me documenter. »

Une maturité norme

« Timothée a un talent et une maturité de jeu énormes, explique Denis Villeneuve à 20 Minutes. Il a un charisme qu’on ne peut pas créer, c’est une rock star. On peut croire que ce jeune homme a la capacité de séduire et de diriger tout un peuple. »

Le réalisateur ne tarit pas d’éloge sur son interprète qu’il a choisi après avoir été impressionné par ses précédentes apparitions à l’écran. Il a su qu’il ne s’était pas trompé après une scène où le héros subit un test très douloureux visant à démontrer qu’il est peut-être l’Elu capable de changer le monde. « Timothée peut avoir l’air d’un ado mais il a une incroyable gravité dans le regard. Je l’ai vu se métamorphoser pendant cette scène et j’ai su que je ne m’étais pas trompé : je tenais mon Paul Atreides. »

Sur le chemin de la gloire

Personne ne sait encore si Timothée Chalamet et Denis Villeneuve vont pouvoir poursuivre les aventures de Paul Atreides mais il est certain que le jeune homme est sur la voie d’une immense carrière. « C’est difficile de considérer les choses comme ça quand on les voit de l’intérieur », avoue-t-il. Il n’est pourtant pas nécessaire d’être médium pour prédire que cet acteur n’a pas fini d’attirer les plus grands cinéastes. Sa performance dans Dune est éblouissante