Monstre sacré du cinéma français, Jean-Paul Belmondo s’est éteint ce lundi à son domicile parisien. Il avait 88 ans. Les réactions ne se sont logiquement pas fait attendre, et le président de la République a salué la mémoire de l’acteur sur Twitter. « Il restera à jamais Le Magnifique, écrit Emmanuel Macron. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. » Avant d’ajouter : « En lui, nous nous retrouvions tous. »

Le président avait décoré Jean-Paul Belmondo en novembre 2019 à l’Elysée, en le faisant grand officier de la Légion d’honneur.