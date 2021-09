Il avait une gueule, a tourné avec les plus grands et ses films font incontestablement partie du patrimoine du cinéma français. L’acteur Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi à l’âge de 88 ans. A bout de souffle, Pierrot Le Fou, Un singe en hiver, L’homme de Rio, Le Magnifique, Itinéraire d’un enfant gâté, Le Guignolo, Le Professionnel… En plus de cinquante ans de carrière, Bébel a joué dans quatre-vingts films et laisse derrière lui des rôles inoubliables.

Quels souvenirs gardez-vous de Jean-Paul Belmondo ? Qu’incarnait cet acteur pour vous ? Quel est votre film préféré ? Pourquoi ? Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.