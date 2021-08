Marvel révèle une nouvelle star ! Shang-Chi et la légende des dix anneauxmet en vedette dans le rôle titre Simu Liu , un acteur canadien aussi doué pour les scènes intimistes que pour les arts martiaux. C’est la grande découverte du film signé Daniel Destin Creton .

A 32 ans, Simu Liu incarne un héros malgré lui qui découvre son passé au cœur des légendes chinoises dans ce film bourré d’action et de rebondissements, l’un des plus réussis produits par Marvel depuis Black Panther.

Des légendes du cinéma chinois

Les comics de Shang-Chi parus dans les années 1970, les acteur ne les a découvert qu’au moment où on lui a proposé le film. « Et nous avons tout de suite cherché à moderniser les personnages, confie Simu Liu à 20 Minutes. Car l’objectif, c’était que Shang Chi brise les stéréotypes du cinéma sur la culture asiatique. »

Des légendes du cinéma chinois comme Tony Leung (vu notamment dans In the Mood For Love de Wong Kar-Wai) et Michelle Yeoh (héroïne de Tigre et dragon d’Ang Lee) lui donnent la réplique. Ainsi que des cascadeurs venus de Chine. « C’était un défi mais aussi très excitant de travailler avec des gens qui ont bossé avec Jackie Chan », insiste Simu Liu. L’acteur est absolument étonnant dans les scènes de combats. Sur un échafaudage dominant un immeuble ou dans un bus lancé à toute vitesse, il défie les lois de la gravité.

Vivement la suite

On s’attache à son personnage d’abord confronté à un passé douloureux qu’il va devoir affronter avant de devenir un vrai (super) héros. Shang-Chi et la légende des dix anneaux emporte les spectateurs dans un festival d’effets spéciaux féeriques et de beaux sentiments familiaux. Et on se prend de rêver que Shang-Chi, à travers Simu Liu, rejoignent bien vite l’équipe des Avengers…