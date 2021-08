Le tournage de She Said, film relatant le travail des journalistes du New York Times qui a permis de révéler au public les agissements d’Harvey Weinstein, a beau avoir démarré, le casting s’étoffe encore. Le Hollywood Reporter annonce que Samantha Morton a décroché un rôle dans cette adaptation du best-seller She Said : Breaking The Sexual Harassment Story That Helped Ignite A Movement.

Dans ce livre, les journalistes Negan Twohey et Jodi Kantor racontent l’envers du décor de leur enquête qui a permis la mise en examen du producteur et la naissance des mouvements #MeToo et #TimesUp.

Au complet

She Said est réalisé par Maria Schrader à partir d’un scénario de Rebecca Lenkiewicz. Côté casting, les deux journalistes au centre de l’intrigue sont incarnées par Carey Mulligan et Zoe Kazan. Patricia Clarkson campe le rôle de la responsable du département investigation du prestigieux quotidien et Andre Braugher celui du rédacteur en chef exécutif Dean Baquet.

De son côté, Samantha Morton dont on se souvient pour ses rôles dans Cosmopolis ou bien Minority Report, a décroché le rôle de Zelda Perkins, une ancienne assistante d’Harvey Weinstein qui a subi ses abus et s’est retrouvée coincée par l’accord de confidentialité qu’elle avait signé avec son contrat. Samantha Morton vient également de boucler le tournage de The Whale, le nouveau film de Darren Aronofsky.

La sortie de She Said est prévue pour l’automne 2022.