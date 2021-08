En 2017, Baby Boss, de Tom Mc Grath, a séduit le public avec son bébé businessman en costard-cravate et son frère. Dans le deuxième volet, le réalisateur retrouve ses personnages adultes et les envoie combattre un savant résolu à faire régner les bébés sur le monde, en faisant disparaître la notion d’enfance.

Baby Boss 2: Une affaire de famille met en vedette la benjamine du grand frère du premier volet, bambine aussi craquante que débrouillarde. Les deux frangins devenus adultes sont transformés en bébés pour l’aider à sauver le monde.

Poigne de fer et biberon

« Le plus jeune est devenu père de famille et le plus âgé, l’ex Baby Boss se consacre aux affaires, confie le réalisateur au site américain Screen Rant. Ils ne voient pas la vie de la même façon. » Cette différence de points de vue permet au réalisateur de la saga Madagascar, pilier du studio Dreamworks, de livrer une comédie animée dont il a le secret. On s’amuse bien à voir la demoiselle les mener à la baguette.

Les réflexions sur l’éducation comme les comportements décalés de nourrissons qui se conduisent comme des grands - et vice-versa - satisferont les plus jeunes comme leurs parents. La petite héroïne au caractère bien trempé est fort drôle et l’univers de « Baby Corp » , l’entreprise gérée par les petits et leur méchant mentor, est toujours aussi inventif.

Toute ressemblance avec des gamins réels et leurs géniteurs n’est évidemment pas fortuite. Baby Boss 2 ne démérite pas en constituant un divertissement animé très drôle, en même tant qu’une jolie histoire de famille aux gags savoureux.