L’heure n’est pas encore au repos pour Clint Eastwood. Le 10 novembre prochain, le réalisateur de 91 ans présentera son nouveau long métrage intitulé Cry Macho. Un film dans lequel il tient également l’un des rôles principaux, celui de Mike Milo, une ancienne star du rodéo. Le pitch ?

Désormais éleveur de chevaux, Mike Milo se voit confier la mission de partir au Mexique retrouver le jeune fils d’un de ses anciens patrons, afin de le ramener aux Etats-Unis. Une histoire qui vient tout juste de se dévoiler dans une bande-annonce (à découvrir par ici).

« En vieillissant on s’aperçoit qu’on ne sait rien »

Comme en témoignent ces premières images, les questions de la transmission, de la vieillesse et de la rédemption devraient être au cœur de ce nouveau film. A l’image de cet échange entre Mike Milo et Rafael. « Avant t’étais fort, "macho" », adresse le jeune Eduardo Minett à Clint Eastwood. « J’étais beaucoup de choses… Que je ne suis plus, lui répond ce dernier. Mais je vais te dire, vouloir être "macho", un gros dur, c’est ridicule. Les gens jouent les gros durs mais pour montrer qu’ils ont des tripes. Il ne leur reste que ça finalement. C’est comme tout dans la vie, on croit tout savoir. Et en vieillissant on s’aperçoit qu’on ne sait rien. »

Comme le note Allociné, il s’agit du 39e long-métrage réalisé par Clint Eastwood et le 24e dans lequel il y tient également un rôle. Le dernier en date remonte à 2018 avec La Mule.