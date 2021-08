Même si le beau temps n'est pas au rendez-vous sur une majeure partie du pays, les Françaises et les Français ne courent pas se réfugier dans les salles de ciné. Les spectateurs et spectatrices continuent de bouder les salles obscures, quinze jours après la mise en place du pass sanitaire. Seul Kaamelott surnage, avec 500.000 entrées en 2e semaine, selon CBO Box Office mercredi.

L’adaptation par Alexandre Astier de sa série culte demeure en tête du box-office avec 517.930 entrées pour sa deuxième semaine, accusant néanmoins une chute de 49 %. Le film, très attendu des fans de la série, avait réalisé le deuxième meilleur démarrage de l’année, derrière Fast&Furious 9, avec 1.015.247 billets écoulés la semaine de sa sortie.

Le dernier film de Disney, Jungle Cruise, un film d’aventures avec Emily Blunt et Dwayne « The Rock » Johnson arrive en deuxième position pour sa semaine de démarrage avec 284.661 entrées. Inspiré d’une attraction des parcs Disney suivant les aventures d’une scientifique et de son frère (Jack Whitehall) dans la forêt amazonienne, le film s’était retrouvé le week-end dernier en tête du box-office nord-américain.

Une troisième semaine bien faible pour Fast & Furious

Non loin derrière, en troisième position, The Suicide Squad des studios DC Comics, avec Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, a rassemblé 256.516 spectateurs pour son arrivée dans les salles françaises.

Le neuvième opus de la saga motorisée avec Vin Diesel​ (Fast & Furious), qui a réalisé le meilleur démarrage en France de la saison, n’affiche plus que 172.152 nouvelles entrées pour sa troisième semaine en salles.

Dans un autre registre, Titane de Julia Ducournau, Palme d’or à Cannes, totalise depuis sa sortie 191.101 entrées.

Les chiffres pour la semaine du 28 juillet au 3 août

1. Kaamelott – Premier volet : 517.930 entrées (cumul 2e semaine 1.533.177) – copies : 807

2. Jungle Cruise : 284.661 entrées (nouveauté) – copies : 538

3. The Suicide Squad : 256.516 entrées (nouveauté) – copies : 478

4. Fast & Furious 9 : 172.152 entrées (cumul 3e semaine : 1.722.593) – copies : 804

5. Spirit : l’indomptable : 118.045 entrées (nouveauté) – copies 434