Voilà de quoi attiser la curiosité des fans de NTM. Présenté hors compétition au dernier festival de Cannes, le biopic réalisé par Audrey Estrougo vient de se dévoiler dans une toute première bande-annonce mise en ligne mardi.

Une vidéo d’une minute dans laquelle on découvre enfin les prestations de Théo Christine et Sandor Funtek dans les rôles de JoeyStarr et Kool Shen, un premier aperçu qui s’annonce assez prometteur.

Aux origines de NTM et du hip-hop en France

Ce film se penche sur les premières années du groupe, fin des années 1980 et début des 90’s, aux origines du succès phénoménal de NTM, groupe mythique de la Seine-Saint-Denis. C’est aussi forcément une plongée au début du mouvement hip-hop en France, une culture alors underground, contestatrice et révoltée.

Très attendu, Suprêmes d’Audrey Estrougo sortira le 24 novembre prochain.