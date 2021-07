« C’était un nom si doux, si séduisant. Synonyme de richesse, de style, de pouvoir. Mais c’était aussi une malédiction. » Dans les toutes premières secondes de la première bande-annonce de House of Gucci, Lady Gaga plante le décor. Dans le très attendu film de Ridley Scott, en salles le 24 novembre prochain, elle y incarne Patrizia Reggiani, accusée d’avoir organisé et commandité l’assassinat de son époux, Maurizio Gucci, tué en 1995 par un homme de main.

Et c’est une Lady Gaga aussi glamour qu’intimidante que l’on découvre dans ces premières images, rythmées par la mélodie de Heart of Glass de Blondie. D’autres acteurs du casting cinq étoiles du film y figurent également : Adam Driver, dans le rôle de son mari, Jared Leto, méconnaissable en Paolo Gucci (le père de Maurizio), ou encore Al Pacino, alias Aldo Gucci.

Un film adapté d’un livre sorti en 2000

Ce film de Ridley Scott est adapté de The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden sorti en 2000. A l’image du livre, il y retrace l’assassinat de Maurizio Gucci, pour lequel son ex-femme, surnommée alors la « Veuve Noire », a été condamnée à vingt-neuf ans de prison.

Si House of Gucci est très attendu par les spectateurs, la famille Gucci a déjà fait part de sa déception quant au résultat. « Ils volent l’identité d’une famille pour faire du profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien… Notre famille a une identité, une vie privée. Nous pouvons parler de tout, mais il y a une frontière à ne pas franchir », a notamment estimé en avril dernier Patrizia Gucci, cousine au second degré de Maurizio Gucci.