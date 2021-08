C’est le 23 mars 2001 qu’est né Dream Alliance, cheval de course entraîné par un collectif ouvrier et vainqueur de plusieurs compétitions prestigieuses. Dream Horse d’Eros Lyn fait partager les exploits de ce champion hors du commun et de ses vingt-trois propriétaires.

Toni Collette et Damian Lewis apportent leur enthousiasme à cette belle histoire d’autant plus galvanisante qu’elle est totalement vraie. Après le documentaire Dark Horse de Louise Osmond qui célébrait déjà le pur-sang, la fiction permet au réalisateur d’insister encore davantage sur le côté épique de cette aventure solidaire au cœur des paysages verdoyants du Pays de Galles.

Trente-neuf chevaux ont participé au film

« Il était important pour moi d’être authentique et de montrer ce que nous sommes en tant que Gallois », précise le réalisateur dans le dossier de presse. L’amour pour les chevaux est palpable tout au long du film. L’équipe a veillé sur le bien-être des stars à quatre pattes pendant tout le tournage qui s’est déroulé à Blaenvaon. Les trente-neuf chevaux qui ont participé au film étaient entraînés par l’entreprise familiale The Devil’s Horsemen connue pour son travail sur la série Game of Thrones.

Une bande-son dynamique et des courses filmées de façon magistrale rendent Dream Horse palpitant même si on ne s’intéresse pas au sport hippique. Cinq caméras filmaient les compétitions pour donner au spectateur l’impression de caracoler avec les jockeys. On se laisse emporter avec eux car c’est avant tout une belle aventure humaine riche en rebondissements qui nourrit ce film. Elle démontre avec panache que la réalité peut largement dépasser la fiction.