Vous êtes fans de la saga John Wick ? Il y a de bonnes chances que Bloody Milkshake de Navot Papushado vous fasse surkiffer ! Une pléiade de comédiennes dynamiques emportent ce thriller vitaminé sur une organisation de tueuses à gages et la gamine qu’elles prennent sous leur aile après une prise d’otage qui a mal tourné.

Comme chez John Wick, on retrouve l’humour féroce, un univers revu et corrigé pour favoriser les explosions de violence et des fusillades plus proches du cartoon que la réalité. Grande différence, ce sont les dames qui mènent la danse et font passer mafieux et assassins de vie à trépas avec une belle détermination.

Karen Gillan (vue en Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie et la série Docteur Who), Angela Bassett, Carla Gugino, Michelle Yeoh et Lena Headey (Games of Thrones) font parler poudre plus souvent qu’à leur tour. La jeune Chloé Coleman met un point d’honneur à tenir sa partie tandis que Paul Giamatti joue les « Charlie », mentor dépassé de ces « drôles de dames » qui ne sont manifestement pas là pour rigoler.

A coups de valise

D’une bibliothèque dont les livres cachent des armes redoutables à un « dinner » où est servi le milk-shake du titre en passant par un bowling et le cabinet d’un dentiste, on suit des héroïnes toujours prêtes à en découdre. « Le réalisateur tenait à ce qu’on nous voit vraiment nous bagarrer, raconte Karen Gillan au site Collider. Ce n’est pas évident de taper sur trois gars à la fois avec une valise. »

La comédienne et ses partenaires semblent cependant tout à fait à leur aise en guerrières qui laissent parfois apparaître leur instinct maternel. Ces « Joan Wickett », comme on pourrait les surnommer, sont vraiment de la balle.