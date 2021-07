Le Festival de Cannes, c’est (presque) fini ! L’heure est maintenant venue de se lancer dans le jeu des pronostics. A qui Spike Lee et son jury vont-ils décerner la récompense suprême ? Cinq films dominent les débats, mais comme il n’y a qu’une palme, il va falloir choisir.

Un héros, le grand favori

Un héros , d’Asghar Farhadi a tout ce qu’il faut pour séduire le jury avec son scénario de conte moral d’une efficacité redoutable. On y suit un homme emporté dans une spirale de mensonges après avoir fait une bonne action. Cupidité et rivalités familiales, rumeurs et réputation sur les réseaux sociaux, le film joue la carte du dépaysement en Iran tout en restant assez grand public.

Les Olympiades, l’atout sensuel

Les Olympiades de Jacques Audiard est aussi haut placé dans les pronostics. Très apprécié, ce marivaudage entre trentenaires un peu paumés peut plaire à Spike Lee. Son superbe noir et blanc, comme la diversité qu’il dépeint dans un quartier populaire de Paris peuvent toucher le président du Jury. D’autant plus que ce film sensuel est de toute beauté.

Annette, tout pour la musique

On se lève tous pour Annette ! La fable musicale de Leos Carax et la bande-son des Sparks a fait vibrer les festivaliers dès le premier jour. Ce film poétique sur une histoire d’amour tragique entre un comique et une chanteuse d’opéra peut avoir marqué les esprits du jury. Et cela d’autant plus que Leos Carax est un cinéaste aussi rare que talentueux.

Haut et fort, le chouchou

Haut et fort, de Nabil Ayouch a emballé les festivaliers par son côté tonique et joyeux. Il fait découvrir les cours d’un professeur de rap qui tente d’apprendre à ses élèves à s’exprimer en musique dans un centre culturel de Casablanca. On se dit que Spike Lee pourrait être touché, tant par le propos de cette ode à la liberté d’expression que par une bande-son résolument énergisante.

Lingui les liens sacrés, l’outsider

On a vu Spike Lee aller féliciter longuement Mahamat-Saleh Haroun après la projection de Lingui, les liens sacrés. Cette œuvre bouleversante plonge dans le quotidien de femmes tchadiennes, et montre leur solidarité dans un monde patriarcal. Spike Lee, qui a annoncé qu’il souhaitait un festival placé « sous le signe de la lutte », pourrait bien entraîner le jury dans son choix. Mais, comme il a aussi complimenté Asghar Farhadi, les paris restent ouverts.

Fin du suspense ce soir à partir de 19h30 en live sur 20 Minutes. On a hâte !