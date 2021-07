Et si vous vous apprêtiez à monter les marches… de votre cinéma ! A 48 heures de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, des salles, un peu partout en France, se préparent à accueillir quelques-uns des films projetés sur la Croisette en avant-première. Rappelons déjà que quatre films sont sortis. Annette de Leos Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard, Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Effira, Bergman Island de Mia Hansen-Love avec Tim Roth et Titane de Julia Ducournau avec l’une des révélations du festival, l’étonnante Agathe Rousselle. A cela s’ajoute Journal de Tûoa de Miguel Gomes présenté à la Quinzaine des réalisateurs. Chacun de ces films, dans des genres très différents, devrait trouver leur public, à n’en pas douter.

Et d’autres vont suivre : Drive my car de Ryusuke Hamaguchi le 18 août, France de Bruno Dumont le 25 août, Le genou d’Ahed de Nadav Lapid le 15 septembre, Tout s'est bien passé de François Ozon et Flag Day de Sean Penn le 22 septembre, Les Intranquilles de Joachim Lafosse le 6 octobre, Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier le 13 octobre, The French Dispatch de Wes Anderson le 27 octobre, Les Olympiades de Jacques Audiard le 3 novembre, Haut et fort de Nabil Ayouch le 10 novembre, La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov le 1er décembre, Lingui de Mahamat-Saleh Haroun le 8 décembre, Un héros d’Asghar Farhadi le 22 décembre, L’histoire de ma femme de Ildiko Enyedi le 12 janvier 2022…

Tournées estivales et tapis rouges déroulés

Pour ceux qui n’auraient pas la patience d’attendre, des cinémas organisent des avant-premières ou des tournées estivales. Ainsi, Pathé et Gaumont déroulent le tapis rouge pendant trois jours, à partir de ce vendredi jusqu’à dimanche, au Pathé Opéra Premier de Paris, aux Gaumont de Rennes et Nantes, au Pathé Bellecour de Lyon et au Gaumont Wilson de Toulouse.

Ces salles de cinéma projetteront douze films de la sélection officielle ce week-end : Mes frères et moi de Yohann Manca, De son vivant d’Emmanuelle Bercot, Un héros d’Asghar Farhadi et Tralala des frères Larrieu vendredi, Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier, Tre Pianni de Nanni Moretti, Les Olympiades de Jacques Audiard et Tromperies d’Arnaud Desplechin samedi, Tout s’est bien passé de François Ozon, La Fracture de Catherine Corsini, Les Intranquilles de Joachim Lafosse et Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid dimanche.

Du côté des sections parallèles, les films de la Quinzaine des réalisateurs seront repris avant leurs sorties au Forum des Images à Paris, du 26 août au 19 septembre, avec notamment Ouistreham le nouveau film d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche (qui sortira officiellement le 12 janvier). Et ceux de la Semaine de la critique s’apprêtent à faire leur tournée, en Corse, à la Cinémathèque de Porto Vecchio du 20 au 24 juillet, à la Cinémathèque française à Paris du 26 juillet au 1er août et au cinéma Les Variétés à Marseille du 7 au 12 septembre. Autant de rendez-vous pour se faire une toile du Festival de Cannes.