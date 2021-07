Festival de Cannes EN DIRECT : Qui va remporter la Palme d’or 2021 ?...

18h48: Huit ou neuf équipes de films auraient été rappelées pour monter les marches

C'est une rumeur, mais cela présagerait de la présence de ces films au palmarès.

#titane et Apichatpong Weerasethakul a priori récompensés ce soir #cannes2021 on va dire que c'est pas le cinéma de mes rêves primés par #spikelee.. heureusement que les autres films annoncés au palmarès sont plus ma came.... pic.twitter.com/LF6A5ICncH