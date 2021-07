Apaiser les craintes. Telle est la mission que s’est donnée Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. « Il n’y a pas de cluster cannois », a-t-il lancé samedi au cinquième jour d’une édition organisée sur fond d’épidémie de Covid-19. Depuis plusieurs jours, les images d’une foule sans masque font beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Sorry, I spoke too soon: They have to reset the stage, so every French person here used this break to BOOK IT to the smoking patio pic.twitter.com/ksj5he2Pc6 — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) July 6, 2021

« Hier, on a fait plus de 3.000 tests et zéro cas positif. Tout ça pour dire que les rumeurs d’un cluster cannois sont infondées. On fait tous très attention, on a tous envie de se montrer exemplaire, que le festival aille jusqu’au bout, que la pandémie s’arrête », a-t-il déclaré peu avant le début d’une projection.

« 0 test positif. C’était 1 la veille »

À la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux de photos montrant des spectateurs ne portant pas de masque lors de projections, Thierry Frémaux était monté au créneau, rappelant aux festivaliers que leur port était la règle en intérieur. Un message du président du Festival, Pierre Lescure est même désormais diffusé en ce sens à chaque début de projection.

« 0 test positif. C’était 1 la veille et 2 en moyenne depuis l’ouverture, a d’ailleurs complété Pierre Lescure sur Twitter. C’est bien, mais on sait comme tout peut s’emballer. Alors on ne lâche rien. Quant à ceux qui continuent de penser que nous ne faisons pas les choses sérieusement, qu’ils usent de leur énergie et de leur mépris pour s’en prendre aux réfractaires aux vaccins. »

Un conseil de défense sanitaire, autour d’Emmanuel Macron, doit se tenir lundi prochain pour prendre de nouvelles mesures afin d’éviter une quatrième vague de Covid-19 en France.