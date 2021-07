Les fans du premier film Superman ou encore du long-métrage Les Goonies sont en deuil. Le prolifique réalisateur Richard Donner est décédé lundi à l’âge de 91 ans, a rapporté la presse américaine. Le Hollywood Reporter cite l’assistant de l’homme de cinéma pour confirmer sa mort, tandis que Deadline explique que son épouse Lauren Schuler Donner n’a pas précisé les causes du décès.

Parmi les autres grands titres de Donner figurent La Malédiction (1976), L’Arme fatale avec Mel Gibson et Danny Glover démarré en 1987, Fantômes en fête (1988) et son dernier film en 2006, 16 Blocs. Il a aussi réalisé des épisodes d’importants shows télévisés comme Max la Menace, Perry Mason, L’Île aux naufragés et La Quatrième Dimension. Richard Donner a aussi été producteur de X-Men et Sauvez Willy.

« Richard Donner a eu la plus grande et résonnante voix que quelqu’un peut imaginer », a commenté sur Twitter la star de Goonies Sean Astin. « Il attirait l’attention et riait comme personne n’avait ri auparavant. Dick était tellement drôle. Ce que j’ai vu en lui, en tant qu’enfant de 12 ans, ce que ça lui tenait au cœur, et j’ai beaucoup apprécié », a commenté Astin.

Hommage de Spielberg

Steven Spielberg, qui a écrit l’histoire sur laquelle Les Goonies est basé a écrit dans un communiqué que Donner avait une « puissante maîtrise de ses films ». Né dans le Bronx et élevé à New York avant de rejoindre la New York University, Donner a également servi dans l’armée américaine, selon Hollywood Reporter.