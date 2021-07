Les Sparks ont concrétisé leur rêve. Leur comédie musicale Annette voit enfin le jour au cinéma, sous la direction de Leos Carax. « On aura sans doute un petit frisson de joie, mardi soir, en montant les marches pour l’ouverture du Festival de Cannes, car on n’y croyait plus », confie le duo de musiciens californiens à 20 Minutes.

L’histoire d’un couple de stars et de leur petite fille exceptionnelle, les frères Ron et Russell Mael avaient d’abord pensé la raconter sur une scène de théâtre. Trop coûteux, le projet a pris un nouvel essor grâce au réalisateur de Holy Motors et aux interprètes Adam Driver et Marion Cotillard. « L’intérêt de Leos Carax pour Annette l’a sortie des oubliettes, se souviennent-ils. Il a tout de suite saisi nos références car il partageait notre passion pour Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Notre collaboration a permis à chacun d’exprimer le meilleur de ses émotions. » Le duo n’est pas étranger aux collaborations fructueuses comme avec les Rita Mistosuko pour Singing in the Shower en 1988 ou Franz Ferdinand pour FFS en 2015.

Un nouveau public

A 75 et 72 ans, Ron (homme de peu de mots, mais tiré à quatre épingles) et Russell (plus bavard avec ses cheveux noirs et son look rock) ont toujours autant la pêche et se souviennent sans nostalgie de l’époque où le groupe Queen faisait leur première partie. Elégants, ils refusent de commenter le fait que la chanson Bohemian Rhapsody doit beaucoup à leur This Town Ain't Big Enough For Both Of Us. « Avec 50 ans de carrière et 25 albums derrière nous, nous ne ressentons aucune amertume envers qui ce soit et cela d’autant plus qu’Annette va nous faire connaître d’un public plus jeune. C’est inespéré pour des musiciens de notre génération », insistent-ils.

Avec le film de Leos Carax, le documentaire The Sparks Brothers d’Edgar Wright distribué en France le 28 juillet et un concert parisien prévu en 19 avril 2022 au Casino de Paris, les Sparks réapparaissent plus jeunes que jamais et au taquet pour de nouveaux succès.