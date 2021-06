Un démarrage sur les chapeaux de roues ! Ode aux grosses cylindres, le film Fast and Furious 9 s’est hissé en tête du box-office ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, totalisant 70 millions de dollars de recettes, selon les chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Le long-métrage où s’enchaînent des courses-poursuites spectaculaires réalise aussi le meilleur démarrage en salle depuis le début de la pandémie aux États-Unis selon les spécialisés Deadline et Variety.

Le dixième opus de la saga Fast and Furious réunit à nouveau les acteurs Vin Diesel, qui campe un mordu de vitesse et de voitures de sport, et Michelle Rodriguez, sa femme à l’écran. Ce film sera projeté en avant-première au Festival de Cannes avant sa sortie 14 juillet sur les écrans français.