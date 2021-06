Emily Blunt dans « Sans un bruit 2 » de John Krasinski — Jonny Cournoyer/Paramount

Les E.T voraces de « Sans un bruit » sont de retour dans ce deuxième volet aussi réussi que le premier.

L’action est centrée sur le personnage de maman courageuse interprétée par Emily Blunt et celui de sa fille toujours jouée par Millicent Simmonds.

Elles sont rejointes rejointe par Cillian Murphy et Djimon Hounsou.

Chut ! S’ils vous entendent, ils vous dévorent. Sans un bruit 2 de John Krasinski reprend le principe du premier opus. Emily Blunt y retrouve son rôle de mère de famille tentant de ne pas finir dans l’estomac d’extraterrestres dotés d’une ouïe très fine et d’un appétit pantagruélique.

« Ces aliens ont compris que plus ils sont silencieux, plus ils sont efficaces pour traquer les humains. Ils font beaucoup moins de bruit maintenant, ce qui les rend encore plus dangereux », explique John Krasinski dans le dossier de presse. Au moindre son, les bébêtes sautent sur leurs proies toutes griffes et dents sorties !

En plein jour

Changement majeur, l’action se déroule souvent en plein jour dans ce nouvel opus ce qui permet de mieux voir ces bestioles voraces et répugnantes. Etre baignés de lumière rend les humains encore plus vulnérables face à leurs ennemis. Les aliens sont toujours aussi résolus à s’emparer de notre planète dont ils considèrent les habitants – nous ! - comme des en-cas.

L’action met l’accent sur les deux personnages féminins du film, la mère contrainte d’endosser de lourdes responsabilités et sa fille adolescente fugueuse (Millicent Simmonds, toujours aussi dynamique). Mais de nouveaux personnages masculins sont également présents dans ce deuxième volet où Cillian Murphy et Djimon Hounsou se retrouvent au menu des créatures pour des scènes toujours plus spectaculaires.

Silence dans la salle !

L’attaque d’une île où se sont réfugiés des survivants fait partie des morceaux de bravoure d’un divertissement de science-fiction toujours aussi haletant. Ce suspense est si bien ficelé que même le spectateur aura envie de mâcher son pop-corn le plus silencieusement possible en regardant Sans un bruit 2.