HÂTE Géraldine Nakache, Sting, Antoine de Caunes… Les 18 affiches mettent en lumière les personnages et les acteurs et actrices du film

Alexandre Astier tease "Kaamelott" avec 18 affiches du film. — JOEL SAGET / AFP

Alexandre Astier sait vraiment comment faire patienter les fans de Kaamelott. Ou faire monter la pression, au choix. Ce jeudi, le réalisateur a dévoilé sur Twitter une flopée d’affiches inédites du film, mettant toutes en valeur un personnage du récit. Dagonet (Antoine de Caunes), la Duchesse d’Aquitaine (Géraldine Nakache), ou encore un nouveau venu, Horsa (Sting), Alexandre Astier a publié 18 affiches au total, légendées par des répliques.

« Rentrez chez vos mamies avant qu’il pleuve… », alerte ainsi Karadoc de Vannes, ou « Le fils de Pendragon est de retour ? Eh ben qu’il vienne », affirme Léodagan de Carmélide. De quoi relancer l’appétit de la grande communauté de fans de Kaamelott.

Ça se rapproche…



Kaamelott – Premier Volet

le 21 juillet au cinéma



Il faut dire qu’ils attendent désespérément la sortie de l’adaptation cinématographique depuis près d’un an déjà. Initialement prévue en juillet 2020, elle a été reportée au mois de novembre, puis une fois encore à cause du reconfinement… Cette fois-ci on ose espérer que ce soit la bonne, c’est-à-dire une sortie en salle le 21 juillet prochain.