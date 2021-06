« Fast and Furious 9 » sera projeté en avant-première au festival de Cannes. — Scott Roth/AP/SIPA

Fast and Furious va ambiancer la Croisette. Comme le rapportent plusieurs médias américains, dont Variety, le 9e volet de la saga sera projeté en avant-première lors du festival de Cannes, qui se tiendra du 6 au 17 juillet.

Présenté hors compétition, le film sera présenté dans le cadre du programme « Cinéma de la plage », sur l’un des écrans géants installés sur une plage publique de la ville, précise le site de Ouest-France.

Une sortie le 14 juillet en France

Sorti mi mai en Chine, Fast and Furious 9 sortira dans les salles françaises le 14 juillet prochain. Aucune date de diffusion n’a été annoncée concernant cette avant-première française, il est possible que cela soit la veille de la sortie officielle. Et Vin Diesel sera-t-il présent ? A cause des contraintes sanitaires et des voyages encore restreints entre les pays, il est probable que les acteurs de Fast and Furious ne puissent assister à cette projection. Ou peut-être feront-ils une belle surprise aux petits chanceux présents sur la Croisette.