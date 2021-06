Pierre Niney n'a pas froid aux yeux dans « OSS 117 » — Capture d'écran YouTube ©Gaumont

Tout le monde vieillit, même Hubert Bonisseur de la Bath. Le héros de OSS 117 va en prendre conscience dans le prochain volet de ses aventures, Alerte Rouge en Afrique Noire, dont la sortie est prévue le 4 août prochain au cinéma. Ce nouveau long-métrage, réalisé par Nicolas Bedos, se déroulera en 1981, soit 26 ans après les événements du tout premier film. Et même s’il n’a pas perdu de sa vivacité, le personnage incarné par Jean Dujardin ne pourra plus fermer les yeux face aux rides qui se dessinent sur son visage.

« 117. Le vrai, l’unique. La légende. » Ces mots sont ceux de OSS 1001, alias Pierre Niney, le nouveau collègue d’Hubert Bonisseur de la Bath, lorsqu’il rencontre l’homme avec lequel il va devoir former un binôme. Comme le dévoile le troisième teaser du long-métrage, les deux héros partiront en Afrique pour y accomplir une mission.

Sur leur chemin, ils feront la connaissance d’une chargée de clientèle, incarnée par Natacha Lindinger, qui devrait devenir l’objet de leurs fantasmes (et de leur guéguerre). On comprend rapidement que le duel entre Jean Dujardin et Pierre Niney sera l'une des problématiques centrales de ce troisième opus. Insolent et arrogant, OSS 1001 va mettre Hubert Bonisseur de la Bath face à l’une de ses peurs : la concurrence de la nouvelle génération.

Ça se bouscule en coulisses

Initialement prévue pour le 3 février 2021, la sortie d’Alerte Rouge en Afrique Noire a déjà été décalée une première fois au 14 avril. Toutefois, à cette date, les salles de cinéma étaient encore fermées en raison de la troisième vague de coronavirus. Il y a deux mois, Gaumont annonçait alors un nouveau report au 4 août.

Derrière la caméra, Nicolas Bedos prend la relève de Michel Hazanavicius, mais que les fans de la saga se rassurent : l’esprit des films précédents devrait rester intact grâce à la présence de Jean-François Halin, coscénariste des deux opus sortis en 2006 et 2009.