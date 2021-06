Thierry Frémaux et Pierre Lescure annoncent la sélection de Cannes à l'UGC Normandie — Caroline Vié/20minutes

Le Festival de Cannes 2021 a annoncé sa sélection ce jeudi matin.

24 films sont en compétition pour décrocher la palme d'or, sept français, quatre signés par des réalisatrices.

Les stars attendues sont nombreuses et tout sera fait pour qu'elles puissent assister au festival dans le respect des conditions sanitaires internationales du moment.

« Tout est prêt », a annoncé à Pierre Lescure. On l’attendait, les cinéphiles ne seront pas déçus par la sélection officielle qui compte pour l'instant 61 films (dont 24 en compétition) et ce n’est sans doute pas fini ! La sélection officielle du 74e Festival de Cannes a été présentée par Pierre Lescure et Thierry Fémaux ce jeudi matin à l’UGC Normandie où la presse était réunie dans le respect des conditions sanitaires.

Parmi les 24 films de la compétition, on note sept films français (ceux de Léos Carax, Jacques Audiard, Bruno Dumont, François Ozon, Mia Hansen-Love, Catherine Corsini et Julia Ducournau. Ces trois dernières font partie des quatres femmes en lice pour la Palme d'or avec la hongroise Ildiko Enyedi. En revanche, ni Claire Denis, ni Jane Campion n'ont été annoncées.

Pour autant, il y aura bien des stars ! Du moins, c'est ce qu'il faut souhaiter en fonction de l'évolution de la pandémie à travers le monde. Sean Penn, Noomi Rapace, Colin Farrell, Adam Driver, Marion Cotillard, Hafzia Herzi, Oliver Stone, Val Kilmer, Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Matt Damon, Camille Cottin, Valérie Lemercier, Nanni Moretti, Léa Seydoux, Bruno Dumont, Jacques Audiard, Marian Foïs, Pio Marmaï, Tim Roth, Virginie Efira ou Lambert Wilson devraient fouler la Croisette. Pour ne citer que les premières personnalités françaises ou américaines annoncées.

De nouvelles sections

Le Label Festival de Cannes qui a remplacé une manifestation 2020 annulée pour cause de pandémie n’a plus lieu d’être, puisque cette édition se tiendra en présentiel du 6 au 17 juillet. Les cinéastes sélectionnés l’an passé sont cependant invités à venir sur la Croisette. On ne sait pas encore si tous les invités étrangers pourront être présents. Tout dépendra des règles sanitaires internationales qui seront strictement respectées. « On ne s’embrassera plus sur les marches », déclare Thierry Frémaux.

On ira donc au cinéma ! « L’idée d’ailleurs et de la force de combat sont au centre des films sélectionnés », explique Thierry Frémaux qui ne veut pas « survendre la sélection » . Les films seront qui aussi montrés au Cinéum, nouveau multiplexe situé à la Bocca qui ouvrira ses portes pendant le festival. « La compétition cannoise est tellement forte que tout le monde veut y aller », ajoute-t-il. Une nouvelle section éphémère dédiée à l’environnement a été créée. Une autre, Cannes Première, accueillera les œuvres de cinéastes confirmés : Kornel Mundruczo, Arnaud Desplechin, Andrea Arnold, Samuel Benchetrit, Eva Husson, Mathieu Almaric et Hong Sang-soo en font partie.

L’affiche du festival, d’autres films notamment le film de cloture et le détail des jurys seront annoncés plus tard également.

Liste des 24 films de la compétition :

ANNETTE de Leos CARAX (France)

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (L’HISTOIRE DE MA FEMME) de Ildikó ENYEDI (Hongrie)

BENEDETTA de Paul VERHOEVEN (Pays-Bas)

BERGMAN ISLAND de Mia HANSEN-LOVE (France)

DRIVE MY CAR de Ryusuke HAMAGUCHI (Japon)

HA'BERECH (LE GENOU D’AHED) de Nadav LAPID (Israël)

HAUT ET FORT de Nabil AYOUCH (Maroc)

HYTTI NRO 6 (COMPARTMENT NO.6) de Juho KUOSMANEN (Finlande)

JULIE (EN 12 CHAPITRES) de Joachim TRIER (Norvège)

LA FRACTURE de Catherine CORSINI (France)

LES INTRANQUILLES de Joachim LAFOSSE (Belgique)

LES OLYMPIADES de Jacques AUDIARD (France)

LINGUI de Mahamat-Saleh HAROUN (Tchad)

MEMORIA d'Apichatpong WEERASETHAKUL (Thaïlande)

NITRAM de Justin KURZEL (Australie)

FRANCE de Bruno DUMONT (France)

PETROV’S FLU de Kirill SEREBRENNIKOV (Russie)

RED ROCKET de Sean BAKER (États-Unis)

THE FRENCH DISPATCH de Wes ANDERSON (États-Unis)

TITANE de Julia DUCOURNAU (France)

TRE PIANI de Nanni MORETTI (Italie)

TOUT S’EST BIEN PASSÉ de François OZON (France)

UN HÉROS d'Asghar FARHADI (Iran)

FLAG DAY de Sean Penn (Etats-Unis)