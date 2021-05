L'acteur Bill Murray dans «The French Dispatch» de Wes Anderson — Landmark/Starface

Initialement prévu pour Cannes 2020 puis doté d’un Label Cannes 2020 suite à l’annulation du festival l’année dernière, le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch n’est toujours pas sorti en salle. Ce film tourné à Angoulême sera finalement présenté en compétition officielle au prochain festival de Cannes, ont annoncé vendredi ces organisateurs. Une avant-première mondiale, avant une sortie en salle pour le 22 octobre aux Etats-Unis, et autour de la même date en France.

Toute la sélection dévoilée le 3 juin prochain

The French Dispatch réunit une pléiade de stars, dont Bill Murray, l’acteur fétiche du réalisateur, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Adrien Brody, et côté français, Léa Seydoux et Mathieu Amalric. Il met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain, publié dans une ville française fictive du XXe siècle.

Il s’agit du troisième film officiellement en sélection, avec Annette, du Français Leos Carax, qui fera l’ouverture du festival et réunit Marion Cotillard et Adam Driver, ainsi que Benedetta du Néerlandais Paul Verhoeven, sur une nonne lesbienne au XVIIe siècle, interprétée par Virginie Efira. Le reste de la sélection sera dévoilé jeudi 3 juin, lors de la traditionnelle conférence de presse, et le festival, lui, doit se tenir du 6 au 17 juillet.