Angelina Jolie tient son premier rôle de super-héroïne dans «Les Eternels», le 3 novembre en salle — Capture ecran Marvel Studios / Disney

Depuis le bien nommé Avengers : Endgame, l'avenir de Marvel au cinéma reste en suspens, et soulève nombre de questions, auxquelles les séries WandaVision et Falcon et le Soldat d’Hiver ont commencé à répondre. Les prochains films Black Widow (7 juillet) et Shang-Chi (1er septembre) lanceront plus officiellement la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe, mais tout le monde attend surtout Les Eternels, un nouveau et mystérieux groupe de super-héros, jusque-là restés dans l’ombre mais forcés de se réunir pour lutter contre le plus vieil ennemi de l’humanité, les Déviants. Et remplacer les Avengers, laissés sans leader après la mort d’Iron Man et la retraite de Captain America ?

Il faudra attendre le 3 novembre pour le découvrir, mais une première bande-annonce diffusée dimanche permet de voir à quoi va ressembler ce film réalisé par Chloé Zhao, tout juste oscarisée par le drame Nomadland. Oui, c’est ce qu’on appelle un grand écart artistique. Les Eternels peut aussi compter sur son casting de stars, avec les retrouvailles post-Game of Thrones de Richard Madden et Kit Harrington, Salma Hayek ou encore Angelina Jolie dans son premier rôle de super-héroïne.