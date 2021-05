On a préféré ressortir une photo d'Yvonne Craig en Batgirl dans les série « Batman » des sixties plutôt qu'Alicia Silverstone dans le film « Batman & Robin » — Copyright (c) Mary Evans Picture

Rien ne les arrête. Après avoir été révélés par Black en 2016, les jeunes réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah sont partis à Hollywood réaliser Bad Boys For Life avec Will Smith et Martin Lawrence. Et ils ne sont pas partis. D’ores et déjà annoncé sur Le Flic de Beverly Hills 4, le duo vient de récupérer un autre projet maousse, le film de super-héroïne Batgirl, écrit par Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey) et prévu pour la plateforme HBO Max. Pour rappel, sous le costume de Batgirl se cache Barbara Gordon, fille du commissaire.

Super fans de super-héroïnes

Ce n’est pas la première fois que Adil El Arbi et Bilall Fallah s’attaquent aux super-héros, et même aux super-héroïnes, puisque, avant Warner et DC, Disney et Marvel ont fait appel à eux pour réaliser le premier et dernier épisodes de Ms. Marvel, sur la première super-héroïne musulmane de l’univers Marvel. La série, dont le tournage vient de se terminer, devrait être disponible cette année sur Disney+ et servira à poser les bases de The Marvels, la suite de Captain Marvel attendue pour 2022.