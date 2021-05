«Les Bouchetrous» de David Silverman et Raymond S. Persi — SND

« Les Bouchetrous » sont des créatures qui font équipe avec des animaux en voie d’extinction pour retrouver leur monde.

Un transfuge des « Simpson » cosigne ce conte animé fantastique, bourré d’humour et de réflexions écologiques.

En fait, on rêverait que les Bouchetrous existent vraiment !

Ces petites créatures valent mieux que leur nom. Les Bouchetrous de David Silverman et Raymond S. Persi sont des sortes de donuts velus avec des pattes, un peu comme des anneaux en forme de hamsters ou des hochets vivants. En bref, ce sont de créatures 100 % imaginaires aussi craquantes que franchement rigolotes !

« Combien de films y a-t-il sur des animaux-n’ayant-jamais-existé-et-n’ayant-jamais-été-vus-au-cinéma ? Je dirais aucun ! » précise le coréalisateur David Silverman, transfuge des Simpson, dans le dossier de presse. C’est bien là un bel avantage que propose ce duo perforé composé d’une sœur curieuse et d’un frère timoré qui n’arrêtent pas de se chamailler.

De drôles de compagnons

L’intérêt du film ne vient pas uniquement du fait que le spectateur a envie de posséder un Bouchetrou, là, maintenant, tout de suite et qu’une peluche fera l’affaire si on ne peut pas en avoir un vrai. Ce conte écolo jusqu’au bout des poils ou des plumes envoie les bestioles voyager dans le temps pour y découvrir les humains de notre époque. Et comme compagnons d’aventures, elles dénichent des animaux en voie d’extinction. Dodo, tricératops et meridiungulata (oui, ça a existé et ça ressemblait un peu à un tapir) aident le duo de héros à essayer de retrouver son chemin jusqu’à son monde. En espérant qu’il existera toujours pour les recevoir.

Avec son message écolo, ses créatures mignonnes comme tout, et son humour, Les Bouchetrous surprennent bien agréablement. Ces petites bêtes n’ont qu’un défaut : celui de n’être qu’imaginaires et de ne prendre vie qu’à l’écran ! Soupir…