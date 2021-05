Albert Dupontel dans son film «Adieu les cons» — Jérôme Prébois/Gaumont disrtribution

Après plusieurs mois d’écrans noirs et malgré une jauge fixée à 35 % de capacité, les spectateurs et spectatrices étaient bien au rendez-vous pour la réouverture des salles, avec près de 285.000 personnes pour la journée de mercredi. Parmi les nombreuses sorties et ressorties, Adieu les cons d’Albert Dupontel se hisse en tête du box-office avec 63.000 entrées (sur 850 copies) et fait ainsi mieux que lors de sa « première » sortie en octobre dernier.

Un train de fans en salle

Vraie nouveauté, le film Demon Slayer : Le Train de l’Infini a pu compter sur les fans du manga et de l’animé pour remplir les salles, avec 52.000 entrées (sur 450 copies). 20 Minutes était à la première séance au Grand Rex à Paris et a pu constater l’étendue du phénomène.

Suivent Mandibules de Quentin Dupieux avec 22.100 entrées, Envole-moi de Christophe Barratier avec 20.000 entrées, ainsi que le long métrage Tom & Jerry pour lequel il faut encore attendre les chiffres. Et vous, vous avez prévu de voir quel film ce week-end ?