Emerald Fennell dirige Carey Mulligan dans «Promising Young Woman» — Universal France

Serveuse le jour, justicière la nuit, Carey Mulligan étonne dans « Promising Young Woman ».

Sa performance de trentenaire en guerre contre les agresseurs sexuels lui a valu une citation à l’Oscar.

Elle est impressionnante dans ce film qui secoue durablement.

Carey Mulligan ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ni à l’écran, ni à la ville. Au cinéma, dans Promising Young Woman de Emerald Fennell, elle incarne une trentenaire résolue à faire passer le goût des abus sexuels à ses prétendants indélicats. Dans la vie, elle s’est fâchée tout rouge contre le journal Variety qui ne la jugeait pas assez jolie pour jouer les séductrices.

« Le message du film est clairement féministe, explique la comédienne à The Guardian et on en est encore à parler de mon physique ? » Ce thriller rentre-dedans n’y va effectivement pas par quatre chemins pour dénoncer les abus sexuels et les dérives sexistes. L’héroïne attire des hommes dans ses rets pour le donner la peur de leur vie quand ils estiment que le consentement est optionnel.

Une affaire de femmes

N’en déplaise aux fâcheux, Carey Mulligan est si crédible dans son rôle de justicière qu’elle a été citée à l’Oscar. Dirigée par Emerald Fennell (connue comme show runner de la saison de 2 Killing Eve et sa composition de Camilla Parker Bowles dans The Crown), la trentenaire est aussi crédible en serveuse effacée qu’en vengeresse implacable. Ce film produit par Margot Robbie s’inscrit gaillardement dans la mouvance#MeToo pour faire réfléchir par le biais d’un suspense nerveux.

Une héroïne qui fait peur

« Divertir est une bonne façon de faire passer le message même si je reconnais que mon personnage et ses actions ont commencé par me faire peur quand j’ai lu le scénario, » avoue-t-elle. Le spectateur comprend bien cette première réaction car il ressent la même chose devant cette redresseuse de torts au passé trop lourd pour elle. A l’imge de la prestation de Carey Mulligan, Promising Young Woman tient ses promesses et secoue durablement.