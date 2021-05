Les acteurs de la série «Enola Holmes», de gauche à droite: Henry Cavill, Millie Bobby Brown et Sam Claflin — Netflix

Enola Holmes va reprendre du service. Les aventures de la petite sœur de Sherlock Holmes (encore plus brillante que son détective d’aîné, et que le troisième de la fratrie, Mycroft) avaient cartonné sur Netflix dans une première adaptation des romans de Nancy Springer, l’année dernière. Le service de streaming a donc décidé de commander la suite, Millie Bobby Brown et Henry Cavill reprenant respectivement les rôles d’Enola et de Sherlock Holmes, comme on l’a appris sur Twitter.

« La suite est en marche ! L’aventure continue avec le retour de Millie Bobby Brown et Henry Cavill dans le monde d’Enola Holmes. Ils ont retrouvé le réalisateur Harry Bradbeer et le scénariste Jack Thorne pour un deuxième film basé sur la série de livres de Nancy Springer sur la brillante sœur de Sherlock Holmes », indique le compte officiel de Netflix en légende d’une vidéo où on peut voir le logo du film assorti d’un « 2 ».

Mystère à gogo

Evidemment, pour un film qui parle de mystères et d’enquêtes, Netflix n’a pas révélé la moindre information sur les prochaines aventures de la jeune fille, mais son interprète semble très enthousiaste à l’idée de reprendre le chemin du plateau. « J’ai hâte de collaborer à nouveau avec ma famille Enola Holmes. Enola occupe une place spéciale dans mon cœur – elle est forte, intrépide, intelligente et courageuse. J’ai hâte que les fans voient la suite de son voyage ! », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Sur Instagram, la star a également posté une photo où elle apparaît en costume, sur le tournage du premier volet, confirmant la nouvelle.

Enola Holmes est, d’après Business Insider, le 7e film original de Netflix le plus visionné sur la plateforme. Millie Bobby Brown, en plus de son travail d’actrice, est également à la production.