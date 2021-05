REOUVERTURE Le 30 juin marque la fin du couvre-feu et l'ouverture des salles à 100 % de leurs capacités d’accueil

Une salle de cinéma (illustration) — FREDERIC SCHEIBER / 20 MINUTES

Si les cinémas peuvent rouvrir dès le 19 mai avec une jauge de 35 %, ils devront attendre le 30 juin pour une réouverture complète. C’est à cette date que reviendra également la Fête du cinéma, après avoir été annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire.

« Vous pourrez faire La Fête du Cinéma tous ENSEMBLE du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet inclus », annonce la Fédération nationale des cinémas français. Le 30 juin est en effet le jour de la fin du couvre-feu et le jour où les salles devraient renouer avec 100 % de leurs capacités d’accueil.

Des tarifs réduits dès le 19 mai

Le Fête du cinéma propose chaque année des billets à quatre euros la séance. En 2019, il avait attiré 3,42 millions de spectateurs, son plus haut niveau depuis 2013. Certains gros exploitants ne vont d’ailleurs pas attendre le 30 juin pour mettre en place des tarifs réduits. « Pour la réouverture le 19 mai, l’entrée sera à 6 euros sur présentation d’une carte de fidélité, gratuite, a expliqué Jocelyn Bouyssy, le directeur des cinémas CGR. Il faut que les gens reviennent, reprennent les habitudes. Il ne faut pas rêver, pendant six semaines, on ne va pas y arriver, mais c’est un tour de chauffe, après ce sera mieux ».

Les cinémas MK2 étendent pour leur part les tarifs jeunes jusqu’au 30 juin 2022. Les spectateurs de moins de 27 ans pourront bénéficier jusqu’à cette date de billets à 4,90 euros, réservés jusqu’ici aux moins de 26 ans. Confinement et mesures sanitaires obligent, les 2.000 cinémas français, parc unique au monde, auront été fermés près de la moitié de l’année 2020. Ils sont portes closes depuis fin octobre, du jamais vu en cent vingt-cinq ans d’histoire du cinéma.