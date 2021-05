Akira Toriyama confirme un nouveau film «Dragon Ball Super » pour 2022

Goku a-t-il trouvé plus fort que lui ? C'est la question du film «Dragon Ball Super - Broly» — ©BIRD STUDIO/SHUEISHA - ©2018 DRAGON BALL SUPER the Movie Production Committee

La rumeur courait depuis plusieurs jours, les producteurs l'avaient promis après la sortie de Broly en 2019, mais il a fallu attendre ce dimanche 9 mai, officiellement le « Goku Day », pour en avoir la confirmation : un nouveau long métrage Dragon Ball Super sortira au cinéma en 2022. Et comme pour les derniers films (Battle of Gods, La Résurrection de F et Broly), le créateur original Akira Toriyama est de la partie. « Je suis très impliqué dans la production, l’histoire et les dialogues, a-t-il commenté. Je ne devrais pas trop en dire sur l’intrigue, mais préparez-vous à des combats extrêmes et l’implication d’un personnage inattendu. » Ok, c’est parti pour des mois de spéculation chez les fans.

« Nous voulons explorer des territoires inédits en termes d’esthétique et d’action, et donner une expérience incroyable au public, a ajouté le dessinateur. J’espère que tout le monde sera impatient de découvrir ce nouveau film. » Dragon Ball Super – Broly était déjà le film ultime pour les fans, donc, non, on n’est pas impatient. PAS DU TOUT.