Un, deux, trois… C’est zéro. Marvel a annoncé les titres de films très attendus de ces deux prochaines années. Plutôt que Black Panther 2, nous aurons droit à Black Panther : Wakanda Forever, attendu pour le 8 juillet 2022. Et à la place de Captain Marvel 2, il faudra surveiller l’arrivée de The Marvels, le 11 novembre 2022.

Ces noms ne sont pas que cosmétiques. Dans le cas de Black Panther, il indique une intrigue plus large et englobant de nombreux personnages, après le décès de l’acteur principal du premier volet Chadwick Boseman. Dans le cas de The Marvels, ce pluriel introduit un casting féminin étoffé lui aussi, composé d’au moins deux super-héroïnes, Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson) et Ms. Marvel/Kamala Khan (Iman Vellani).

Ce monde peut changer et évoluer. Mais une chose ne changera jamais : nous sommes une grande famille. pic.twitter.com/EjvRBatURv — Marvel FR (@MarvelFR) May 3, 2021

Marvel Studios a aussi annoncé l’arrivée du film Black Widow en salle, après de long mois où l’actualité de la franchise se déroulait uniquement sur la plateforme de streaming Disney+. Côté suites à venir, le nouvel opus de Spider-Man, Spider-Man No Way Home, sortira avant Noël, le 17 décembre 2021. Le Doctor Strange, Ant-Man et la Guêpe mais aussi les Gardiens de la Galaxie reviendront respectivement en mars 2022, février 2023 et mai 2023.

De nouveaux héros dans la phase 4

Avec sa Phase 4, le MCU s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. La vidéo promotionnelle dévoilée ce lundi compte aussi des images de The Eternals réalisé par Chloe Zhao, récente lauréate des Oscars de Meilleur réalisatrice et Meilleur film pour Nomadland, dont la sortie est prévue le 5 novembre prochain.

Les héros de Marvel accueilleront également le 1er septembre 2021, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, réalisé par Destin Daniel Cretton, un super-héros chinois incarné par Sim Liu, créé en 1973.