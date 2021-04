Marvel prépare « Captain America 4 »

SUPER-HEROS Malcolm Spellman, le créateur « Falcon et le Soldat de l’Hiver », est en charge du scénario

Sam Wilson, aka Captain America dans « Falcon et le Soldat de l'Hiver ». — Chuck Zlotnick/Marvel Studios 2021

Alors que Disney+ a dévoilé vendredi le dernier épisode de la minisérie Falcon et le soldat de l’hiver, Marvel a annoncé la mise en chantier d’un long-métrage Captain America 4. C’est Malcolm Spellman, le créateur de Falcon et le soldat de l’hiver, qui est en charge de développer le quatrième volet de la franchise de films Captain America pour Marvel Studios, selon les informations de The Hollywood Reporter.

Dalan Musson, son acolyte sur la série Disney+, lui prête main-forte. Aucune information sur l’intrigue ou le casting n’a été dévoilée. Il y a de grandes chances que ce long-métrage mette en scène le nouveau porteur du bouclier, Sam Wilson, joué par Anthony Mackie.

Mais il y a désormais plusieurs Captain America dans l’univers cinématographique Marvel… Chris Evans, qui a campé Steve Rogers dans les trois volets précédents de la saga et a fait ses adieux au personnage dans Avengers Endgame, serait en négociations pour reprendre son rôle de Steve Rogers dans au moins un film Marvel, selon Deadline. Fera-t-il une apparition dans ce quatrième opus ?