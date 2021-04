Le nouveau casting de « West Side Story ». — 20th Century Fox

Un remake très attendu ! La 20th Century Fox a profité d’une pause publicitaire pendant la 93e cérémonie des Oscars pour dévoiler la première bande-annonce du West Side Story, réalisé par Steven Spielberg.

Dans cette nouvelle adaptation, Rita Moreno, l’inoubliable Anita de la comédie musicale originale, revient dans un autre rôle, entourée des jeunes comédiens, Rachel Zegler et Ansel Elgort, qui campent les Roméo et Juliette de New York, Maria et Tony. Ce remake de l’affrontement entre les Jets et les Sharks est toujours porté par la musique de Leonard Bernstein, réorchestrée.

Sortie en salles prévue en décembre

Après avoir vu sa date de sortie repoussée en raison du Covid-19, le film tourné en 2019 sortira le 8 décembre 2021 dans les cinémas français, et le 10 décembre pour les Etats-Unis. Au vu de ces premières images, grandioses, il semble que Steven Spielberg a d’ores et déjà son ticket d’entrée pour les Oscars 2022. Il y a cinquante ans, la première adaptation cinématographique du chef-d’œuvre de Leonard Bernstein, par Jerome Robbins et Robert Wise, avait raflé dix statuettes !