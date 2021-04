Chadwick Boseman lors de la 91e cérémonie des Oscars en 2019. — Jordan Strauss/AP/SIPA

Nombreux sont ceux qui pensaient que la 93e cérémonie des Oscars, orchestrée par Steven Soderbergh, s’achèverait par la remise de l’Oscar du meilleur acteur remis à Chadwick Boseman à titre posthume. En effet, alors que la cérémonie des Oscars se termine traditionnellement par l’Oscar du meilleur film, l’ordre de remise des prix avait été exceptionnellement bouleversé pour remettre les statuettes de meilleure actrice et meilleur acteur à la fin de la cérémonie.

Vainqueur du Golden Globes et du SAG Awards, le défunt Chadwick Boseman, décédé le 28 août 2020 d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans, était le favori dans la course au prix du meilleur acteur pour sa performance dans Le Blues de Ma Rainey.

Quand Joaquin Phoenix a ouvert l’enveloppe du vainqueur de l’Oscar du meilleur acteur, c’est finalement Anthony Hopkins qui a été sacré pour sa performance dans The Father de Florian Zeller. Comme l’acteur britannique de 83 ans n’a pas pu venir récupérer sa statuette, et qu’il n’était pas présent en duplex (il était près de 5 heures du matin outre-Manche), la 93e cérémonie s’est clôturée dans un étrange moment de flottement.

Anthony Hopkins honoré et gêné

Mis à part la présence de sa photo dans la séquence In Memoriam, l’inoubliable Black Panther n’aura pas eu d’hommage spécifique aux Oscars. Une absence accentuée par la réorganisation de l’ordre de remise des prix, il aurait mieux valu que la cérémonie s’achève sur le sacre de Nomadland...

Un malaise ressenti par Anthony Hopkins. « Me voici dans mon pays natal au Pays de Galles. À 83 ans, je ne m’attendais pas à recevoir ce prix, je ne l’ai vraiment pas préparé », a déclaré Hopkins dans une vidéo en réaction à son Oscar publié sur son compte Instagram ce lundi. « Je suis très reconnaissant à l’Académie – merci. » Et d’ajouter : « Je tiens à rendre hommage à Chadwick Boseman, qui nous a été enlevé bien trop tôt. Encore une fois, merci beaucoup. Je ne m’attendais vraiment pas à cela, je me sens très privilégié et honoré, merci », a-t-il ajouté.​