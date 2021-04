Monte Hellman, ici au festival de Venise en 20210, est mort le 20 avril 2021 à l'âge de 91 ans — AGF s.r.l. / Rex Featur/REX/SIPA

Ah cette pellicule qui brûle à la fin de Macadam à deux voies, tout un symbole ! Son réalisateur, l’Américain Monte Hellman, est mort mardi en Californie, après avoir fait une chute à son domicile, rapporte le site Variety. Il avait 91 ans.

Outre son chef d’oeuvre Macadam à deux voies réalisé en 1971, le cinéaste avait propulsé Jack Nicholson en haut de l’affiche avec les films L’Ouragan de la vengeance et The Shooting, et était considéré comme culte par de nombreux cinéphiles, à commencer par Quentin Tarantino.

Film culte

Né le 12 juillet 1929 à New York, Monte Hellman a commencé sa carrière chez Roger Corman, tout d’abord comme monteur puis comme réalisateur avec le film d’horreur Beast from Haunted Cave en 1959. Sa rencontre avec Jack Nicholson est un moment-clé dans sa vie et sa carrière. Ils tourneront quatre films ensemble : Flight to Fury, Back Door to Hell, et surtout L’Ouragan de la vengeance et The Shooting, deux westerns d’un nouveau genre.

Mais son film le plus culte reste Macadam à deux voies, road movie poétique sur la route 66 qui a marqué le cinéma américain, à l’instar d’un Easy Rider. Monte Hellman a continué à tourner jusqu’à la fin des années 1980 et la série Z Douce nuit, sanglante nuit 3, sans jamais connaître de vrais succès commerciaux. Il a fait son retour en 2010 avec le beau Road to Nowhere présenté à la Mostra de Venise, où il a reçu un prix spécial pour l’ensemble de sa carrière.